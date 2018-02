Elezioni regionali il 22 aprile, firmato il decreto

Campobasso, 22 febbraio 2018 – Questa mattina, così come preannunciato, il presidente della Regione Paolo di Laura Frattura ha firmato il decreto con il quale convoca per domenica 22 aprile 2018 i comizi elettorali per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise.

Il decreto sarà trasmesso ai sindaci dei comuni molisani (che ne daranno notizia agli elettori con un manifesto che sarà affisso 45 giorni prima della data del voto), ai prefetti di Campobasso e Isernia, al presidente del Tribunale di Campobasso e al presidente della Corte d'Appello. Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Molise.