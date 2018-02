Edilizia scolastica - Decreto del MIUR e elenco dei comuni beneficiari. Molise sono 12 i comuni in elenco

decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 21 dicembre 2017 che riporta l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 140 dalla legge di bilancio per il 2017 e destinate prevalentemente all’adeguamento alla normativa antisismica delle scuole e messa in sicurezza anche a seguito delle indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti. Le risorse che ammontano a 1,058 miliardi di euro consentiranno di partire immediatamente con 1.739 interventi nei comuni interessati che sono stati individuati dalle regioni attingendo dalle graduatorie regionali. Il riparto delle risorse tra le Regioni aveva ricevuto il parere favorevole nella conferenza unificata dello scorso 16 novembre. E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ildel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 21 dicembre 2017 che riporta l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 140 dalla legge di bilancio per il 2017 e destinate prevalentemente all’adeguamento alla normativa antisismica delle scuole e messa in sicurezza anche a seguito delle indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti. Le risorse che ammontano a 1,058 miliardi di euro consentiranno di partire immediatamente con 1.739 interventi nei comuni interessati che sono stati individuati dalle regioni attingendo dalle graduatorie regionali. Il riparto delle risorse tra le Regioni aveva ricevuto il parere favorevole nella conferenza unificata dello scorso 16 novembre.

Comuni della regione Molise beneficiari

1 COMUNE DI ISERNIA (IS) Scuola Elementare e Materna "San Giovanni Bosco" C.so Garibaldi 0940230126 Adeguamento sismico edificio 1 e 2 4.716.349,99 2 COMUNE DI CERCEMAGGIORE (CB) EDIFICIO SCOLASTICO "A. MANZONI" Via Fonte Peluzzo 0700170191 adeguamento sismico - Completamento 700.000,00

3 COMUNE DI RIPALIMOSANI (CB) ISTITUO COMPRENSIVO Scuola Materna, Elementare e media "DANTE ALIGHIERI" VIALE MARCONI, 19 0700590103 Adeguamento sismico 1.200.000,00

4 COMUNE DI TRIVENTO (CB) Scuola secondaria I grado "Nicola Scarano" Via Acquasantianni 0700810213 adeguamento sismico 813.501,60

5 COMUNE DI ISERNIA (IS) Scuola Elementare e Materna "San Pietro Celestino" P/zza Alessandro Volta 0940230009 Intervento prevalente: adeguamento sismico previa demolizione e ricostruzione di parte dell'edificio (viene conservato solo il piano seminterrato) 3.151.392,50

6 COMUNE DI CASTELMAURO (CB) Scuola Media "G Pepe" via A. Moro,2 0700150189 adeguamento sismico 1.510.000,00

7 COMUNE DI GUGLIONESI (CB) Scuola Materna "Mimì Del Torto" via Guiscardo 0700290343 adeguamento sismico 1.700.000,00

8 COMUNE DI FROSOLONE (IS) Scuola Elementare Frazione San Pietro in Valle 0940220005 adeguamento sismico 467.500,00

9 COMUNE DI LARINO (CB) Istituto Scolastico scuola primaria S. Leonardo (già denominata Istituto ROSANO) 0700310283 miglioramento sismico 730.000,00 10 COMUNE DI FROSOLONE (IS) Scuola Materna "Aldo Moro" via Colle dell'Orso 0940220047 miglioramento sismico 580.000,00

11 COMUNE DI ROCCHETTA AL VOLTURNO (IS) Istituto Comprensivo scuola dell'Infanzia, primaria, secondaria di I grado P/zza San Domenico,1 0940420038 Miglioramento sismico e di adeguamento alle normative per la prevenzione incendi e per il superamento delle barriere architettoniche 730.000,00

12 COMUNE DI SESTO CAMPANO (IS) Scuola Media "G. D'Annunzio" via Marconi,17 0940500124 Interventi prevalenti finalizzati alla riduzione