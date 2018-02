Presidente provincia Isernia Coia:“ Consegna lavori fondovalle Sangro SS.652 oggi a Chieti,opera di interesse strategico per la nazione e per l’economia delle nostre due regioni."

Ha avuto luogo, ieri mattina, a Chieti, nella sala consiliare della Provincia, la presentazione e la firma della consegna dei lavori di costruzione del tratto compreso tra le stazioni di Gamberale e Civitaluparella della S.S. 652 - Fondovalle Sangro.

Il completamento dell’infrastruttura, che collega Adriatico e Tirreno, è atteso da decenni, soprattutto per la logistica dell'area industriale della Val di Sangro la cui viabilità è asfissiata dal continuo traffico di bisarche e mezzi pesanti che occupano l’intera carreggiata nel loro tragitto. L'opera, che ha un costo complessivo di 190 milioni 400mila euro, è finanziata dalla Regione per 78 milioni di euro all'interno delle risorse del Masterplan Abruzzo mentre ulteriori 62 milioni di euro sono stati stanziati su impulso della Regione tramite il decreto Sblocca Italia per coprire il fabbisogno di risorse complessive.

I lavori, aggiudicati all'impresa De Sanctis Costruzioni, capogruppo della RTI aggiudicataria, prevedono l'apertura dell'opera al traffico entro il 2022. Lo sviluppo complessivo dell'opera è di 5.739 metri e si compone delle seguenti strutture: una galleria naturale di 2.465 metri, viadotto n. 1 di 350 m, viadotto n. 2 di 260 metri, viadotto n. 3 di 120 metri, viadotto n. 4 di 600 metri, viadotto n. 5 - rampa di uscita per Gamberale di 145 metri per sviluppo totale dei viadotti pari a 1 chilometro 200 metri.

La Regione Abruzzo , al fine di consentire l'immediata realizzazione dell'opera, ha ritenuto indispensabile destinare, all'interno delle risorse Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud, l'importo di 78 milioni di euro, complementare a quello esistente pari a 112 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro dalla legge stabilità 2013, 20 milioni 400mila dalla legge 388 del 2000 e 62 milioni di euro dal Decreto Sblocca Italia, per un totale di 190 milioni di euro.

“L’impegno piu’ grande portato a termine dal governo regionale – ha precisato Luciano D’Alfonso , governatore abruzzese – un’opera di interesse nazionale la cui realizzazione era attesa da cittadini ed imprese da oltre 40 anni.”

All’incontro erano presenti i tre Presidenti delle province interessate Aquila, Chieti e Isernia e , oltre al Presidente Anas Gianni Vittorio Armani anche la Dr.Francesa De Sanctis del CDA della omonima impresa aggiudicataria dei lavori.

A seguire, presso il Municipio di Quadri , dove alla presenza dei sindaci di Pizzoferrato, S’Angelo del Pesco e Castel del Giudice e dei Presidenti di provincia di Chieti ( M.Pupillo ) e Isernia ( L. Coia e D.Saia ) il Presidente D’alfonso con i vertici ANAS si è impegnato a sbloccare la situazione relativa alla SP n.88 Sangrina , attualmente chiusa al traffico pesante, convocando a breve un incontro con le due regioni interessate e ANAS per consentire la riapertura dell’arteria , la messa in sicurezza e la gestione ad ANAS per il periodo intercorrente per la fine dei lavori della SS 652 , in quanto necessaria anche per l’approvvigionamento dei materiali di costruzione della stessa.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Coia “ Ringrazio la Regione Abruzzo per averci fatto condividere un momento storico di avvio e completamento di un’opera di interesse strategico per la nazione e per l’economia delle nostre due regioni.” La strada dei due mari senza pedaggio” come la definisce D’alfonso che è la via più breve per congiungere Tirreno ed Adriatico .Siamo certi che porterà beneficio alle nostre popolazioni e alle nostre economie “.

Chieti , 22/02/2018

Il Presidente Provincia

Lorenzo COIA