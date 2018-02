Presso la scuola elementare di San Marco i bambini fanno lezione con i cappotti.Segnalazione

Ci segnalano che in questi ultimi giorni di freddo intenso, il sistema di riscaldamento della scuola elementare di San Marco, non funziona e i bambni son costretti a fare lezione con i cappotti.

Interpellato il comune di Agnone sul problema, la vice Sindaco Linda Marcovecchio afferma che sono venuti a conoscenza del problema solo eri pomeriggio, e questa mattina c'è stato l'intervento del tecnico del comune e del manutentore, che non hanno ancora risolto il problema, inizialmente non chiaro, perchè l'impianto necessita della sostituzione di un particolare pezzo, e che si risolverà al più presto.

La segnalazione comunque mette in evidenza che i riscaldamenti non funzionano da circa una settimana. Come mai l'intervento ,che la situazione ne richiedeva l'urgenza, è stato cosi' tardivo? Come mai il comune non e' stato reso partecipe prima di ieri del guasto?L'urgenza era richiesta dal fatto che nell'evento è coinvolta una popolazione scolastica di 6-10 anni e con temperature esterne molto rigide