Campobasso-Maltempo in arrivo, il sindaco firma l’ordinanza: scuole chiuse

Questa sera, 25 febbraio, il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha firmato l’ordinanza in cui dispone la chiusura delle scuole della città per la giornata di domani, 26 febbraio. La decisione dopo un vertice in Comune e in vista dell’aggravarsi delle condizioni meteo sul capoluogo. Attivata la sala operativa della Sea: in caso di particolari necessità o di pericolo i cittadini potranno contattare il numero verde 800993380.