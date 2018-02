Scuole chiuse nella giornata di domani lunedì 26 febbraio a Vasto, Casalanguida e Roccaspinalveti.

I provvedimenti di chiusura riguardano le scuole di ogni ordine e grado e sono stati stato adottati per precauzione alla luce dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per le prossime ore sulla base delle previsioni degli esperti del servizio meteo che indicano temperature in sensibile dimunizione, possibili nevicate anche sulla costa e formazione di ghiaccio sulle strade.

A decidere la chiusura per "condizioni atmosferiche avverse" sono stati i sindaci dei rispettivi comuni: Francesco Menna (Vasto); Luca Conti (Casalanguida); Franco Paglione(Roccaspinalveti).http://www.iltrigno.net/notizie/attualita/5066/allerta-meteo-scuole-chiuse-a-vasto-casalanguida-e-roccaspinalveti