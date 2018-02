Ore 7.00 Poggio Sannita, intervento dei Vigili del Fuoco Agnone per autobus andato in panne VIDEO

A Poggio Sannita i primi disagi alla viabilità causati da "Burian", l'annunciata ondata di gelo siberiano. Temperature in calo, freddo,gelo, strade ghiacciate, senza grosse quantità di neve .Le scuole sono rimaste chiuse. Intorno alle ore 7.00 di questa mattina l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco della compagnia dI Agnone per un autobus andato in panne, come mostra il video allegato di Tonino Palomba.