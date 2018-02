La fiat comunica in concomitanza con il meteo il gelo sulle attività produttive di molti stabilimenti italiani.Marchionne scaglia il Burian sui lavoratori

Sabato 24 Febbraio 2018 abbiamo avuto un incontro con una delegazione nazionale di lavoratori di tutti gli stabilimenti FCA appartenenti alla flmUniti presso la CUB Confederazione Unitaria di Base di Napoli ,alle parti sociali quindi ai sindacati concertativi venerdî sera la fiat FCA comunica un calendario di fermate forzate in vari stabilimenti d'Italia , per oggi 26 Febbraio 2018 a Pomigliano d'Arco e altre giornate di stop a Marzo , stessa sorte per gli enti centrali di Mirafiori mentre sempre nello stabilimento Torinese l'area di montaggio lavorerà solo otto giorni nel mese di Marzo,le linee di montaggio di Grugliasco saranno ferme dal 22 al 27 , Cassino dal 22 al 31 , ferma la linea della punto a Melfi dal 19 al 30 , eppure gli affari per il gruppo fca fiat vanno a gonfie vele come riportano anche le fonti ufficiali finanziarie ,si vuole battere ancora cassa per altri soldi pubblici è evidente , i trasfertisti a Termoli e la continua somministrazione di operai interinali tagliano strutturalmente di fatto l'organico dello stabilimento , i proclami di Marchionne restano tali , continueremo a reagire e a denunciare l’arroganza e la complicita’ dei sindacati amici che continuano a ratificare e a decidere alle spalle dei lavoratori , a giorni partiranno le iniziative unitarie per la democrazia sulla rappresentanza e la liberta’ sindacale all’interno dell’azienda , contro la distruzione dei diritti fondamentali fondati sui calcoli di mercati e dalle strategie di una crisi voluta appositamente dal sitema che va assolutamente fermato con la lotta per l’informazione , la costruzione e l’unita’ dei lavoratori .

Termoli, 26 Febbraio 2018