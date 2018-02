Roccamandolfi ricorre al TAR Molise avverso il Decreto del Presidente della giunta regionale di adesione all’EGAM.

La giunta comunale di Roccamandolfi con delibera n. 22 del 19/02/2018, ha dato mandato agli avvocati Ruta, Romano e Zezza con il fine di impugnare dinanzi al Tar Molise il provvedimento mediante il quale il Presidente della Giunta Regionale ha decretato l’adesione del comune di Roccamandolfi all’EGAM (Ente di Governo dell’Ambito per il Molise del servizio idrico integrato).

L’Amministrazione comunale di Roccamandolfi – afferma il sindaco Giacomo Lombardi – coerentemente con le delibere di consiglio comunale n.23 del 27/10/2015 e di quella n.15 del 3/07/2017, delibere con il quale il consiglio comunale per ben due volte si è espresso all’unanimità contro l’adesione all’EGAM, ha proposto ricorso avverso il decreto di commissariamento, che di fatto stabilisce una adesione forzata dell’Ente verso un percorso, assolutamente non condiviso tanto nella forma che nella sostanza.

Il suddetto decreto, conclude Lombardi, presenta a nostro avviso plurimi profili di illegittimità, sia in riferimento ad aspetti di violazione delle norme della legislazione statale e regionale in materia di servizio idrico, sia perché con tiene conto delle deliberazioni del consiglio comunale mediante le quali il comune di Roccamandolfi ha puntualmente motivato le ragioni poste alla base della non adesione, comunicandole tempestivamente alla stessa Regione.