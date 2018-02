Maltempo: mancano fondi,stop attività Soccorso Alpino Molise

Mancano fondi e mezzi e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Molise è "impossibilitato ad operare a supporto del 118 nelle emergenze sanitarie, come previsto dalla norme nazionali e regionali". È quanto si legge in una nota stampa diffusa stamani dal Cnsas a seguito dell'ondata di maltempo che sta interessando in Molise dalla scorsa notte con neve e giacchio su gran parte della regione. Dal Cnsas denunciano la mancata erogazione di fondi iscritti al bilancio della Regione nonostante sia in vigore una specifica legge regionale e una convenzione.

"Inoltre - si legge nella nota - alla luce di eventuali urgenze derivanti dalle attuali condizioni meteo - il Cnsas è impossibilitato ad operare per il sostegno alla collettività nelle zone disagiate per interventi di protezione civile, così come avvenuto negli anni passati nel corso di ogni emergenze neve. È auspicabile - termina il documento - che i fondi previsti dalla convenzione e già stanziati, siano quanto prima erogati allo scopo di mettere il Soccorso Alpino nelle condizioni di poter operare efficacemente, nell'ambito dei propri compiti ed ambienti di intervento, per l'assistenza ed il soccorso alle persone in difficoltà secondo quanto previsto dalle normative vigenti". (ANSA).