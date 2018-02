Lavoro-Costa Crociere assume 450 lavoratori nel corso del 2018

E’ questo l’annuncio reso noto dell’head of hotel talent acquisition dell’armatore. Si tratta quindi di un’ottima notizia per tutti coloro che cercano lavoro a bordo della navi da crociera. Ecco tutto quello che c’è da sapere per trovare lavoro in Costa Crociere.

Le 450 assunzioni annunciate dal Gruppo Costa rientrano nell’importante piano assunzioni valido fino al 2022, annunciato dall’azienda nello scorso maggio e che prevede l’assegnazione di 4.500 posti di lavoro per italiani.

Costa Crociere ha annunciato le nuove assunzioni 2018 all’interno della prestigiosa vetrina del Salone Orientamenti svolto di recente al Porto Antico di Genova, evento di recruiting in cui centinaia di ragazzi hanno potuto presentare la propria candidatura al gruppo navale. Le assunzioni in programma riguardano principalmente personale di bordo da impiegare nelle nuove navi in costruzione che verranno consegnate a Costa Crociere nei prossimi mesi.

L’azienda precisa che oltre a queste 450 assunzioni, altri 750 italiani verranno impiegati nei prossimi 4 anni a bordo delle due avveniristiche navi a gas, la Costa Smeralda e la sua gemella ancora senza nome, che saranno pronte rispettivamente nel 2019 e 2021.

Costa Crociere procederà quindi alla selezione e assunzioni di personale di bordo, quindi tecnici, cuochi, camerieri, addetti all’accoglienza e tantissime altre figure generalmente impiegate sulle navi del gruppo. Ricordiamo che l’azienda presta grande attenzione alla formazione del proprio personale. I neoassunti possono infatti godere di appositi programmi di formazione utili al conseguimento delle competenze necessarie per svolgere il ruolo di riferimento a bordo delle navi Costa Crociere.

Candidature

Per candidarsi a lavorare in Costa Crociere è possibile utilizzare l’apposito portale del gruppo dove è possibile visionare tutte le opportunità di lavoro disponibili per personale di bordo, oltre che di terra ovviamente, ed inviare il proprio cv al gruppo in attesa dell’avvio delle procedure di selezione.

