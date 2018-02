Non rispettano il divieto di circolazione per l’emergenza neve, conducenti di tir multati dai Carabinieri  

Nel territorio venafrano, sono stati circa una decina i conducenti di tir contravvenzionati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e delle Stazioni territorialmente competenti, impegnati a far rispettare il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, vale a dire di tutti i veicoli commerciali con massa superiore, a pieno carico, a 7,5 tonnellate, disposto dalla Prefettura di Isernia, su tutta la provincia. Infatti il codice della strada prescrive che il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Le attività di controllo da parte dei Carabinieri, continueranno anche nelle prossime ore su tutte le arterie stradali che attraversano la provincia e su quelle di collegamento con le limitrofe Regioni Abruzzo, Lazio e Campania.