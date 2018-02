Maltempo.Presidente Sea Sabatini: Macchina organizzativa ha funzionato,grazie all'intera struttura della municipalizzata

Il maltempo, in queste ore, ha dato tregua al capoluogo molisano, seppur le temperature si mantengano molto rigide, e il presidente del Consiglio d'Amministrazione della Sea, Stefano Sabatini, ne approfitta per fare il punto della situazione del lavoro svolto negli ultimi giorni dall'intera struttura della municipalizzata.

"Mi preme ringraziare – ha affermato l'avvocato Stefano Sabatini – i dipendenti, gli operai e i membri del Consiglio d'Amministrazione, per il grande lavoro svolto in questi giorni. Non ci siamo fatti trovare impreparati, considerando che sul piano antineve la struttura aveva a lungo lavorato, e credo che l'opera svolta abbia lasciato soddisfatti i cittadini".

"L'impegno di chi lavora tutti i giorni per la Sea – ha proseguito Sabatini – non è mancato, nonostante i lunghi turni lavorativi. La Sala Operativa ha lavorato molto bene, rispondendo a tutte le richieste dei cittadini, così come prezioso, come sempre, è l'opera che svolgono i ragazzi di MeteoinMolise, le cui previsioni sono state precise e puntuali. Un fattore, quest'ultimo, particolarmente importante, per tutta la logistica della municipalizzata, che nei giorni delle nevicate raddoppia i propri sforzi, rispetto alla normale attività quotidiana della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti".

"Il mio ringraziamento – ha concluso il presidente del Consiglio d'Amministrazione della 'Sea, Servizi e Ambiente, Spa', Stefano Sabatini – va anche ai cittadini, che hanno dato fiducia alla municipalizzata, rivolgendo alla Sala Operativa non solo richieste, ma anche una preziosa collaborazione in favore della collettività. A testimonianza del prestigio e della stima che la Sea, con tutta la sua struttura operativa, gode tra la popolazione e rispetto alla quale la municipalizzata è sempre pronta a collaborare".

La Sea precisa che la struttura continuerà a lavorare nelle prossime ore, al fine di evitare disagi, soprattutto, nella primissima mattina di mercoledì 28 febbraio, quando gli studenti torneranno regolarmente tra i banchi di scuola.