Assemblea generale del Rotary club di Termoli, eletta presidente dell’anno sociale 2019-2020 la dott Elisabetta Di Massa.

TERMOLI. Il Rotary club di Termoli ha eletto nel corso della sua assemblea generale del 23 febbraio scorso, ospitata all’interno del Simply - via Egadi, il presidente dell’anno sociale 2019-2020.

Si tratta della dottoressa Elisabetta Di Massa.

Una figura prestigiosa per un incarico che in quell’annata vedrà il club di Termoli al centro del Distretto 2090, poiché il Governatore di Marche, Abruzzo, Umbria e Molise sarà Basilio Ciucci, attuale presidente della compagine rotaryana termolese.

Un appuntamento, quello di venerdì scorso, utile anche ad aggregare nella serata conviviale i giovani di Rotaract e Interact e in particolare, con questi ultimi, è stato distribuito un libro a scopo benefico per raccogliere fondi e aiutare una casa di recupero per giovani svantaggiati e disagiati, opera scritta da Andrea Tirelli, “Il viaggio di ritorno”.