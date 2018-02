A Frosolone scuole chiuse anche mercoledì 28 febbraio 2018

Visto il previsto ulteriore calo delle temperature e in considerazione dei pericoli per la pubblica incolumità conseguenti alla formazione di ghiaccio, il Sindaco ordina la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Frosolone anche per mercoledì 28 febbraio 2018, con riserva di valutare, in relazione all'evolversi della situazione meteorologica, l'opportunità di adottare ogni ulteriore separato e successivo provvedimento.