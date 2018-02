Alto Molise, temperature in picchiata fino a -16° C

Burian il vento gelido continuerà ancora per qualche giorno a produrre i suoi effetti. La neve caduta ei paesi dell'Alto Molise non ha raggiunto i livelli del gennaio 2017, ma il freddo è intenso. Nella notte di oggi Martedì 27 e nelle prime ore del mattino di domani Mercoledi 28 sono previste temperature fino a -16° C. Le strade scarsamente innevate sono delle vere lastre di ghiaccio E' necessario l'utilizzo del sale che ha la proprietà di abbassare il punto di congelamento dell’acqua.