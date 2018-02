Vigili del Fuoco si esercitano in ambiente ostile e neve alta 1.25 cm

Oggi 27 Febbraio si è svolta un’esercitazione a Valle Fiorita da parte di una squadra dei Vigili del Fuoco di Isernia.

Al fine di testare le attrezzature in dotazione e alcuni prototipi, anche in un ambiente particolarmente ostile, il gruppo, composto da Vigili del Fuoco specializzati in tecniche Speleo Alpino Fluviali, si è diretto a monte Meta (Pizzone) con un mezzo fuoristrada raggiungendo la piazzola di Valle Fiorita.

Successivamente ha proseguito lungo un sentiero, con un’altezza della neve in alcuni punti anche di 125 cm, percorrendo circa 5 km in un ambiente impervio e per di più innevato.

La squadra ha raggiunto il punto prefissato nell’esercitazione e anche nei tempi previsti.