Sulla SS 158, nel comune di Colli al Volturno, due incidenti a distanza di

poche ore. In entrambi i casi si è reso necessario l'intervento dei Vigili

del Fuoco di Isernia che hanno provveduto a mettere in sicurezza entrambi i

scenari incidentali e successivamente hanno rimosso i mezzi al fine di

ripristinare la viabilità stradale. In entrambi i casi gli autisti

lievemente feriti. Sul posto ANAS e Forze dell'Ordine.



Nella nottata anche un recupero di un tir, diretto a Vasto (CH), che a causa

del navigatore si è diretto in contrada Impergola nel comune di Isernia

rimanendo bloccato. Anche in questo caso si è reso necessario l'intervento

dei Vigili del Fuoco per rimuovere il mezzo.