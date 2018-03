Lotta alla criminalità-Operazione ad alto impatto “Security breath”

Dal 26 al 28 febbraio u.s. personale della Squadra Volanti, con l’ausilio di personale specializzato del Reparto Prevenzione Crimine di Potenza ed in collaborazione con la locale Squadra Mobile, è stato impegnato nell’operazione ad alto impatto predisposta dal Servizio Controllo del Territorio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza su tutto il Territorio Nazionale denominata “Security Breath”, nei Comuni di Isernia e Venafro. Tale attività, finalizzata a restituire ai cittadini un’adeguata percezione della sicurezza, dopo i recenti fatti criminosi (tra i quali, da ultimo, il ferimento di cittadini extracomunitari a seguito dell’efferato delitto di Macerata) e a prevenire il verificarsi di episodi di illegalità diffusa nelle aree caratterizzate da fenomeni di marginalità sociale, irregolarità e degrado, attraverso l’intensificazione dei posti di controllo in prossimità dei principali punti di accesso ai centri urbani della provincia, ha visto l’impiego di 19 equipaggi, 39 operatori della Polizia di Stato che hanno eseguito nr. 21 posti di controllo, procedendo all’identificazione di 237 persone, di cui 197 italiani e 40 stranieri (di tutte le persone fermate ed identificate sono risultate 40 con precedenti di Polizia), al controllo di n. 270 veicoli accertando nr. 3 violazioni al Codice della Strada.