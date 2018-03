Gal Alto Molise-Scade il 12 Marzo-Avviso pubblico di selezione per titoli e esame di n 1 Esperto Amministrativo per attività di supporto

Il GAL ALTO MOLISE, conformemente agli obiettivi e contenuti del PSR Regione Molise 2014- 2020, Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”, indice una selezione pubblica, mediante valutazione comparativa per curriculum, per il conferimento di un incarico professionale di Esperto Amministrativo per attività di supporto al GAL ALTO MOLISE finalizzato alla gestione ed all'attuazione del PSL. L'Avviso, corredato dell’Allegato A “Domanda di partecipazione Esperto Amministrativo” che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha per oggetto la selezione di Esperto Amministrativo per il conferimento di incarico di lavoro per lo svolgimento dell’attività di cui al seguente art. 2. L’Esperto svolgerà le attività a favore del GAL ALTO MOLISE, previa autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro presso l’Ente cui presta servizio. La procedura di selezione avverrà per titoli ed esperienza professionale tra le figure attualmente impiegate tra i Comuni aderenti al GAL Alto Molise, ai sensi di quanto richiamato in premessa.

