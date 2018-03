Oggi 4 Marzo si vota, seggi elettorali, numero votanti Agnone

Oggi 4 marzo Seggi insediati in tutta Italia per il voto per le elezioni politiche. Chiamati al voto oltre 46 milioni e mezzo di elettori per la Camera dei deputati, quasi 43 milioni per il Senato della Repubblica. Si eleggono 618 deputati e 309 senatori, 18 parlamentari estero. Sarà un Election Day, in quanto si voterà anche per il rinnovo di Presidenza e Consiglio regionale di Lombardia e Lazio. . I seggi sono dalle 7 alle 23. Solo oggi domenica 4 marzo. A differenza di altre elezioni politiche, i seggi non saranno aperti di lunedì.

Per la Camera può votare chiunque abbia compiuto 18 anni entro il 4 marzo; per il Senato può votare chiunque abbia 25 anni, sempre entro il 4 marzo. Gli elettori per la Camera sono più di 46 milioni, quelli per il Senato poco meno di 43 milioni. Gli italiani all’estero hanno già votato: avevano tempo fino al primo marzo.

A Agnone l'operazione di voto e' iniziata come in tutta Italia alle ore 7.00

I seggi: Sez.1 Via Beato A. LUCCI ( Istituto Alberghiero)

Sez. 2 ,3 e 5 Via P. MICCA;

Sez. 4, 6 e 7 Via MASCIOTTA (Istituto Tecnico Industriale);

Sez.8 Fraz. Villacanale;

Sez. 9 e 9 speciale presso Ospedale Civile.

Votanti 4219

Di cui

2153 Femmine

2066 Maschi