Elezioni-M5S primo partito, Centrodestra prima coalizione, Centrosinistra alle ortiche

L’unico dato certo è la morte del centrosinistra che questa Legge Elettorale ha voluto, modificandola in tutti i modi partorendola abortita.

Mentre tutti cercano di capire cosa succederà, come se non fosse lì sotto gli occhi di tutti, e tutti parlano di Salvini per non dire che ha vinto Di Maio – e quando vincono, chiunque vinca, bisogna dire che hanno vinto – continua lo spoglio per arrivare ai dati definitivi. Ora Matteo Renzi faccia quello che avrebbe dovuto fare dopo il 40% alle elezioni europee. Lasci il PD alle sue paludi e si inventi una politica diversa. Ne ha la stoffa. Ma probabilmente è troppo tardi.