Politiche 2018, gli scenari sugli eletti in Abruzzo: dentro D'Alfonso, Pagano e tanti Cinque stelle

L'AQUILA - L’AQUILA Ecco lo scenario, suscettibile ovviamente di modifiche vista l’incertezza del riparto, dei parlamentari eletti in Abruzzo.



Partendo dalla Camera, dai collegi uninominali sono arrivati i seguenti verdetti: Antonio Martino (centrodestra, L’Aquila), Antonio Zennaro (Cinque Stelle, Teramo), Andrea Colletti (Cinque stelle, Pescara), Daniele Del Grosso (Cinque Stelle, Chieti), Carmela Grippa (Cinque stelle, Vasto). Fuori i vari Di Giuseppantonio, Miscia, De Matteo, Castricone, Testa, Allegrino, Fedele, Panei, Rasicci e Mariani.



Dai collegi proporzionali arriveranno altri 9 nomi. Quattro sul collegio L’Aquila-Teramo: potrebbero essere Bellachioma o Bordonali (Lega), Pelino (Forza Italia), Corneli e Berardini (Cinque Stelle). Resterebbe fuori, in questo scenario, Stefania Pezzopane del Pd, ma l’ultimo seggio è da considerare in bilico.



Nel collegio Chieti-Pescara saranno eletti altri 5 deputati: Vacca e Torto (Cinque stelle), Rotondi (Forza Italia), Comaroli (Lega, ma scatterà Bellachioma), D’Alessandro (Pd)......continua su http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/abruzzo_politiche_2018_eletti-3587361.html