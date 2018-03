In occasione della Festa della donna, l'Asrem ha organizzato per il prossimo giovedì 8 marzo, dalle 10 alle 18, una serie di attività di prevenzione rivolte alle donne molisane. In allegato il Quaderno della donna con tutti i servizi che saranno attivati in maniera totalmente gratuita e a cui si potrà accedere liberamente, previa prenotazione telefonica