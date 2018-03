Elezioni -Analisi voto-Cacciavillani ex vice Sindaco: La coalizione di centrosinistra a Agnone mantiene, M5S spazza via i nemici che hanno massacrato questo territorio

Maurizio Cacciavillani ex vice sindaco di Agnone, esponente di rilievo del Pd Molisano, analizza il risultato elettorale ad ampio raggio con considerazioni politiche nazionali e i risvolti molisani e agnonesi.

"ll voto del 4 marzo scorso non può essere considerato un semplice voto di protesta ma evidentemente raccoglie un malcontento generalizzato nei confronti della politica e delle condizioni di difficoltà e insicurezza in cui si trovano tante famiglie e imprese italiane. Uno tsunami che si è abbattuto prevalentemente sulle forze di governo di centrosinistra a trazione PD che hanno dovuto fronteggiare in questi ultimi anni una delle peggiori crisi di sempre, pagandone uno scotto per certi versi immeritato. Il risultato elettorale nazionale evidenzia un crollo dei consensi della coalizione di centrosinistra che alla Camera fa registrare il 22,85%, mentre in Molise, sempre alla Camera, i consensi della coalizione scendono al 18,14%.

Rispetto alla media regionale Agnone ha fatto registrare un + 3,24% e addirittura un + 6% rispetto alla circoscrizione di Isernia. Nella sostanza il centrosinistra ad Agnone ha mantenuto ottenendo 587 voti il 21,38%, considerando anche il fatto che rispetto alle politiche del 2013 il PD ha perso un solo punto percentuale. (Senato 2013 PD 18,97% – Senato 2018 PD 17,72%).

Chiaramente stiamo parlando di elezioni politiche che mai come questa volta hanno risentito di problematiche nazionali, basata pensare al successo della Lega anche al sud. A livello locale invece un effetto positivo c’è stato a mio avviso. L’onda d’urto del M5S ha spazzato via i nemici di Agnone, quelli che per un buon decennio hanno massacrato questo territorio e che pensavano di restaurare l'antico regno avendo la vittoria in pugno.

Adesso bisogna ricostruire, per questo è indispensabile che all'interno del centrosinistra e del PD si apra una profonda riflessione per riconnettersi al popolo".