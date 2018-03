M5S Regionarie: I cinque nomi in testa: Manzo, Musacchio, Greco, De Chirico e Fontana

Settanta cittadini molisani si sono sfidati a colpi di click nelle consultazioni online del Movimento 5 Stelle. Le 'regionarie', infatti, si sono svolte dalle 10 alle 19 di ieri Un solo giorno, e poche ore, per scegliere i 20 aspiranti Consiglieri regionali, più il candidato alla carica di Governatore regionale. La fase di voto, svolta sulla piattaforma Rousseau, si divide in due momenti distinti. Prima sono stati scelti i venti nominativi, uomini e donne, che andranno a formare la lista dei possibili consiglieri regionali (tutte le liste che concorreranno alle elezioni regionali dovranno essere composte da un minimo di 12 candidati ad un massimo di 20). In questa fase ogni attivista ha potuto indicare tre nomi, dare tre voti. I cinque più votati si sfideranno poi per la carica di candidato governatore. Tra i 'finalisti' ci sono Patrizia Manzo, consigliera regionale in carica, il giurista Vincenzo Musacchio e i tre storici attivisti, più o meno noti, Andrea Greco, Fabio De Chirico eValerio Fontana. Per scegliere il candidato presidente, presumibilmente nel weekend, ogni attivista avrà a disposizione un solo voto.

Un migliaio gli attivisti molisani iscritti al seggio virtuale di Rousseau che hanno avuto diritto di voto oggi per individuare i 21 candidati che concorreranno alle prossime elezioni regionali. Tra coloro che avevano dato la disponibilità, anche Vittorio Nola, ex presidente del Consorzio di Bonifica di Venafro dal 2012 al 2017, Pierluigi Caruso, Francesco Celeste e Antonio Venditti. Così come i professionisti della società civile: l'avvocato Oreste Scurti e l'imprenditore agricolo, il titolare della cantina vitivinicola Di Majo Norante, Alessio Di Majo.