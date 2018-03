Capracotta (IS): Si finge Carabiniere proponendo l’abbonamento ad una rivista dell’Arma inesistente, pregiudicato denunciato dai veri Carabinieri per tentata truffa

I Carabinieri della Stazione di Capracotta, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, un pregiudicato originario della provincia di Reggio Calabria, poiché ritenuto responsabile dei reati di sostituzione di persona e tentata truffa. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai militari, il pregiudicato spacciandosi per appartenente all’Arma, aveva contattato telefonicamente una donna del posto, proponendogli l’abbonamento annuale ad una rivista dell’Arma, di fatto inesistente, per un costo di centotrentanove euro. La vittima prima accettava la proposta, ma successivamente insospettitasi, si è rivolta ai Carabinieri della locale Stazione, che hanno subito capito trattarsi di un tentativo di truffa. Infatti le indagini, condotte anche attraverso l’esame del traffico telefonico, hanno permesso di accertare che l’interlocutore della donna non era altro che un pregiudicato specializzato in questo tipo di truffe. Sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini anche per verificare se l’uomo abbia fatto analoghe proposte ad altri cittadini del comprensorio. Intanto i Carabinieri rammentano che le pubblicazioni autentiche dell’Arma dei Carabinieri non vengono di certo promosse attraverso proposte telefoniche, in tali casi si invitano quindi i cittadini a rivolgersi prontamente al più vicino Comando Stazione Carabinieri o a chiamare tempestivamente il numero unico di emergenza “112”.