Nasconde dosi di hashish nei guanti, 22enne denunciato dai Carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacenti nei pressi della Stazione Ferroviaria. Droga e denaro contante sotto sequestro. 

Ancora una operazione antidroga dei Carabinieri è stata portata a termine nella serata di ieri nei pressi dello Scalo Ferroviario di Isernia. A finire nella rete dei militari della locale Stazione, un 22enne di origine nordafricana che nascondeva all’interno dei guanti che indossava, due involucri contenenti sostanze stupefacenti del tipo hashish, mentre nelle tasche dei pantaloni venivano rinvenute alcune banconote da dieci e venti euro, per un importo complessivo di circa un centinaio di euro, probabilmente provento dell’attività di spaccio. I Carabinieri si sono insospettiti quando hanno notato alcuni giovani del posto confabulare con l’immigrato, che alla vista dei militari ha tentato una breve ma inutile fuga, venendo immediatamente bloccato. Fermato ed accompagnato in Caserma è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la droga e il denaro contante rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.