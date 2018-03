Calcio 8 marzo, Ziroli Categ Allievi, Sica e Borriero Giovanissimi alla Festa dell'amicizia per la rappresentativa Molise in previsione del Torneo delle Regioni 2018

Oggi giovedì 8 marzo Giornata dell’Amicizia, manifestazione nata per consentire alle Rappresentative Allievi e Giovanissimi di Campania e Molise di affrontarsi in amichevole e testare il grado di preparazione a poche settimane dall’inizio del Torneo delle Regioni 2018 in programma in Abruzzo dal 24 al 31 marzo. I calciatori delle due rappresentative si sono ritrovati questa mattina allle ore 11:00 presso l’Hotel Dora S.S. 85 Venafrana Pozzilli. Nel pomeriggio, dopo il pranzo,si stanno svolgendo due amichevoli. Alle 15.00 era prevista al Castaldi di Roccaravindola (IS), la sfida tra le Rappresentative Allievi, mentre le Rappresentative Giovanissimi si affrontano alle 15:30 al Comunale di Capriati a Volturno (CE)

.Ziroli per la categ. Allievi e Borriero e Sica per i Giovanissimi della Polisportiva Olympia Agnone sono stati scelti per la rappresentativa Molise