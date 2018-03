Medaglia d'oro a Andrea Labbate nel concorso nazionale: La cucina calda nella ristorazione e i colori della biodiversità”.

Mercoledì 7 marzo 2018 presso la sala ricevimenti Villa Schiuma in Contrada Rondinelle a Matera a seconda e ultima giornata della 21^ edizione dell’evento “La luce e il cibo – Concorso Gastronomico – La cucina calda nella ristorazione e i colori della biodiversità”.

Si tratta della ventunesima edizione di un’iniziativa nata per promuovere l’integrazione tra diversi soggetti e diversi sistemi che si misurano sul versante dell’arte nella ristorazione.



Il concorso gastronomico di elevatura interregionale è pertanto un’occasione di incontro e di confronto che valorizza l’arte culinaria come veicolo di promozione tra operatori del settore ristorativo-gastronomico, sia professionale che scolastico, in un contesto di reale integrazione per tutti.

Al Concorso hanno partecipato in squadra un gruppo di operatori del settore molisano. Sono rientrati in Molise con ben due medaglie. Tra gli operatori molisani del settore Andrea Labbate noto maestro pasticciere agnonesiedella famiglia di pasticcieri Labbate- Mazziota

Hanno avuto molto successo in squadra con una medaglia d'argento e a Andrea Labbate e' andata una medaglia d'oro e racconta. "Ho realizzato dei fiori gialli perchè oggi è la festa della donna e delle roccette in onore di Matera. Nulla di particolare che, però, ha vinto la medaglia d'oro". Naturalmente tutto di cioccolato

Il molise e i molisani si fanno onore nella enogastronomia nelle competizioni nazionali e internazionali. complimenti a Andrea Labbate