M5S Molise, tra i cinque più votati, escluso dal ballottaggio alla presidenza della regione Vincenzo Musacchio

Su profilo facebook di Vincenzo Musacchio, risultato tra i cinque più votati del Movimento 5 Stelle, leggiamo il post: "Sono stato escluso dal ballottaggio alla presidenza della Regione con il M5S per un articolo di giornale del 2017 che violerebbe il codice etico. Non ho avuto alcuna possibilità di contraddittorio e senza comunicazione alcuna se non quella telefonica datami da Roberto Gravina pochi minuti fa... Ognuno tragga le sue conclusioni... Di nuovo grazie a tutti..." (V.M.)https://www.facebook.com/vincenzo.musacchio.9