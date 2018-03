 Emergenza Umanitaria in Venezuela

L’accentuazione della grave crisi umanitaria in Venezuela espone a rischio di violenze, persecuzioni, epidemie, carestia, disagi, mancanza di farmaci, impossibilità di curarsi e assenza di generi di prima necessità, milioni di persone, donne, bambini, malati, anziani e disabili.

Tra di loro poco meno di 2 milioni sono gli oriundi italiani di cui oltre 100 mila sono originari dell’Abruzzo e del Molise. Così come richiesto dal Coordinamento delle Associazioni Italo Venezuelane in Italia nel corso della manifestazione a Roma del 21 febbraio scorso, davanti al Parlamento, in cui è stata presente una nostra delegazione; è indispensabile che le Istituzioni Italiane Nazionali, Regionali e Locali, si adoperino con somma urgenza per far aprire corridoi umanitari capaci di far autorizzare l’intervento delle associazioni internazionali più accreditate per soccorrere la popolazione venezuelana, e per far potenziare la rete di strumenti e le risorse finanziarie di Stato, Regioni e Comuni, finalizzata alla predisposizione di misure straordinarie d’accoglienza per gli oriundi italiani che rientrano nelle loro comunità di origine.

Su questi punti si registra un appello accorato della Federazione delle Associazioni Civili Abruzzesi e Molisane del 28 agosto 2017 rimasto disatteso (all.1) e recepito da una Mozione Urgente (all.2) di cui sollecitiamo una rapida approvazione in Consiglio Regionale al fine di rispondere alle aspettative delle centinaia di oriundi molisani rientrati nell’ultimo biennio e delle migliaia di corregionali che vivono in Venezuela.