Regionali, dopo Frattura si ritira anche Ruta: verso il coinvolgimento di Di Pietro

Come avevamo anticipato nell’articolo di qualche ora fa, Roberto Ruta ha ufficialmente ritirato la sua candidatura. Da questo momento non è più il Garibaldi del Molise. I suoi 1300 sostenitori evidentemente non bastavano per evitare una tramvata del Movimento Cinque Stelle. E dopo il passo indietro di Paolo Di Laura Frattura ora arriva anche il suo. Come avevano chiesto i vertici del Pd e in particolar modo Laura Venittelli che si era ufficialmente impegnata a ricucire lo strappo ed evitare una vittoria del Movimento Cinque Stelle. Nella tarda serata di ieri la possibilità di ricucire si era materializzata anche con le dimissioni dalla segreteria del Pd di Micaela Fanelli.

Nel nome dell’unità del centrosinistra, come avevamo già anticipato sempre nello scenario di qualche ora fa, l’ex senatore converge sulla figura di Antonio Di Pietro. “L’ex pm non è Frattura”: ha detto in conferenza stampa. Ed ora si attendono le mosse dell’ex ministro, che più volte si è proposto a guida della coalizione. Lo disse allo stesso Ruta durante la convention di Mdp Articolo uno nel dibattito conclusivo condotto dai colleghi Giovanni Minicozzi e Rita Iacobucci.

Allora disse: si ma in nome di tutto il centrosinistra. La lotta tra i due magistrati che sfidano l’attivista Cinque Stelle Greco si sta ora materializzando. ....continua su http://molione.altervista.org/regionali-frattura-si-ritira-anche-ruta-verso-coinvolgimento-pietro/