Molise-Antonio Di Pietro gela il centrosinistra: "Grazie, ma non mi candido alla presidenza"

ROMA - Non sarà Antonio Di Pietro il candidato presidente del centrosinistra alle regionali molisane del 22 aprile prossimo. L'ex pubblico ministero di Mani pulite ha gelato in serata le attese della coalizione che sul suo nome aveva trovato un'intesa la notte scorsa, dopo il passo indietro del presidente uscente, Paolo Frattura, leader della coalizione 'Molise 2.0'.



Nella tarda mattinata era arrivato il via libera anche da Liberi e uguali e dalle altre sigle che avevano avviato un percorso autonomo nel segno della discontinuità. Di Pietro, 67 anni, fondatore dell'Ulivo e dell'Italia dei Valori, era considerato una figura che avrebbe conciliato le varie anime del centrosinistra, come auspicato dallo stesso ex pm di Mani Pulite nelle settimane scorse. Ma quando tutto pareva fatto, è arrivato l'annuncio: "No grazie", ha detto l'ex magistrato stasera in un intervento telefonicodurante la trasmissione 'Moby Dick' su Telemolise. "Non mi candido. Sono arrivato da poco a Montenero di Bisaccia (suo paese natale, ndr) per potare l'olivo e devo sistemare la campagna".



Ora, dunque, dopo il 'gran rifiuto', la priorità per il centrosinistra molisano è quella di individuare un nuovo candidato e il tempo stringe. Tra due settimane, infatti, dovranno essere presentate le liste.Fonte http://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni2018/2018/03/09/news/molise_antonio_di_pietro_candidato_presidente_del_centro_sinistra-190882348/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T2