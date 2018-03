Campobasso -Molotov davanti sede Iacp Campobasso

CAMPOBASSO, 9 MAR - Una bottiglia contenente liquido incendiario è stata rinvenuta questa mattina, intorno alle 6, davanti all'ingresso della sede dello Iacp in via Montegrappa a Campobasso. Sul posto, allertati da una addetta alle pulizie dell'ufficio, gli agenti della squadra Volante, quelli della scientifica e i Vigili del fuoco. Sono in corso indagini per risalire all'autore del gesto. Gli investigatori nelle prossime ore visioneranno i filmanti di una telecamera di sorveglianza posizionata all'interno dell'edificio.(ANSA)