Agnone-Degrado da scrittura, condanna senza appello per l'anonimo writer

Apparsa su un muro nella zona industriale di Agnone, una scritta come mostra la foto copertina, alquanto esecrabile e per certi versi inquietante. Un anonimo writer, scrive: Comune di Agnone= Mafia.Gravissimo e intollerabile gesto che denota la superficialità e l'odio imperante in alcuni strati della società. Il writer sicuramente non conosce il significato di mafia. Confidiamo nell'azione delle forze dell'ordine per scoprire gli autori di questi gesti inconcepibili e di netta,senza se e senza ma, condanna