Roma-"Alfiere della Repubblica" a William Turcinovic studente dell'Itis Mattei di Isernia. Nella foto con il suo docente di Informatica Antonino Palomba, di Belmonte del Sannio

Uno studente dell'Itis 'Mattei' di Isernia è stato nominato 'Alfiere della Repubblica' dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Si chiama William Turcinovic ha 18 anni, frequenta la classe V C Indirizzo Informatica e vive a Monteroduni (Isernia). Nella motivazione si legge: "Esempio di partecipazione attiva su diversi temi sociali, ha dedicato particolare impegno al miglioramento degli ambienti scolastici.

Ha realizzato un sito web nel quale raccoglie le segnalazioni degli studenti e offre così, anche alle istituzioni, un quadro aggiornato delle criticità degli istituti della Regione". "Quello che ho fatto è anche grazie all'altissima qualità della mia scuola. Quando ho ricevuto il messaggio su Facebook non ci potevo credere. L'ho subito condiviso con i miei compagni e con i miei docenti. Quando vedrò il Presidente Mattarella gli chiederò di venire a visitare la mia scuola". William è tra i 29 giovani italiani, unico molisano, che oggi 12 marzo sono stati ospiti al Quirinale per ricevere l'ambito riconoscimento.

Nella foto copertina William Turcinovic con Antonino Palomba, docente di Informatica originario di Belmonte del Sannio