Centrodestra verso la candidatura di Donato Toma

Le consultazioni notturne all’interno del centrodestra avrebbero portato a un nome. Si tratta del commercialista campobassano Donato Toma. Tuttavia si tratta di un nome che è in attesa dell’ufficializzazione da parte del centrodestra.

Si tratta di una scelta che solo all’apparenza potrebbe sembrare di rottura con il vecchio sistema. Infatti Toma non è certo un novellino della politica.

Toma è ritenuto un risanatore di bilanci. Infatti è stato assessore esterno nella giunta di Gino Di Bartolomeo per circa un anno, dal 2 maggio 2013 al 29 maggio 2014. Le sue deleghe:bilancio, tributi, patrimonio, politiche comunitarie, contenzioso, controllo di gestione, società partecipate.

Una figura tecnica che però quando ha scelto di mettersi al confronto con i cittadini per ora ha fallito l’obiettivo. Per il centrodestra è stato candidato al Comune di Campobasso nel 2014 nelle liste di Forza Italia ma non ha raggiunto i voti necessari per entrare a Palazzo San Giorgio. Attualmente, è componente esterno della giunta di Marco Di Biase presso il Comune di Bojano, con deleghe a programmazione economica, finanza, bilancio, tributi e patrimonio.

Il suo nome sembra aver incontrato l’accordo di tutti e quattro i partiti del centrodestra (Forza Italia- Noi per l’Italia Udc – Lega – Fratelli d’Italia). A meno che non ci saranno altri sconvolgimenti nelle prossime ore dovrebbe essere questo il nome. Trovato forse anche per cercare di accontentare quella parte della società civile...........continua su http://molione.altervista.org/centrodestra-verso-la-candidatura-donato-toma/