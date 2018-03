Regione Abruzzo: georeferenziati tutti i 393 interventi del Masterplan. Fra gli interventi CastiglioneMM, Schiavi d'Abruzzo

Il Presidente della Regione Abruzzo e neo-senatore Luciano D'Alfonso ha reso note le localizzazioni georeferenziate dei 393 interventi attivati del Masterplan - Patti per il Sud Regione Abruzzo (i link in fondo all'articolo).

Questi sono tutti gli interventi programmati per il territorio del Vastese e della Valle del Trigno :

CARUNCHIO: € 140.000 per intervento strategico integrato e sostenibile recupero borghi; € 240.000 per la riqualificazione urbana del Centro.

CASALBORDINO: € 400.000 per un intervento di difesa della costa nel tratto di litorale compreso tra il torrente Acquachiara ed il fiume Osento, che prevede la realizzazione un sistema di pennelli e barriere frangiflutti a protezione della costa.

CASTELGUIDONE: € 790.000 per consolidamento del centro storico, settore settentrionale.

CASTIGLIONE MESSER MARINO: € 1.500.000 per lavori di sistemazione geotecnica delle aree in frana nel centro abitato; € 140.000 per intervento strategico integrato e sostenibile recupero borghi; € 3.000.000 per il potenziamento dell'impianto di depurazione nel Comune di Scerni e realizzazione impianto di depurazione in Comune di Castiglion Messer Marino e realizzazione dei relativi collettori fognari.

CELENZA SUL TRIGNO: € 140.000 per intervento strategico integrato e sostenibile recupero borghi.

FRESAGRANDINARIA: € 140.000 per intervento strategico integrato e sostenibile recupero borghi; € 345.763,79 per la Periferia Nord e Nord-Orientale del Centro Abitato, Località Paglierini, Pidocchiosa e Fonte Valle.

GISSI: € 1.300.000 per opere di completamento e di consolidamento dell'abitato in località Muttello.

GUILMI: € 300.000 per la strada comunale Guilmi - Piane e Via Pozzo.

LENTELLA: € 250.000 per la chiesa dei Santi Cosma e Damiano.

MONTAZZOLI: € 140.000 per intervento strategico integrato e sostenibile recupero borghi.

MONTEODORISIO: € 178.000 per lavori di consolidamento del sito dell'asilo nido in Via Circonvallazione.

FRAINE: € 140.000 per intervento strategico integrato e sostenibile recupero borghi.

FURCI: € 275.000 per la ristrutturazione della torre medievale.

PALMOLI: € 4.000.000 per ammodernamento, manutenzione straordiaria e messa in sicurezza del Fondo Valle Treste.

ROCCASPINALVETI: € 140.000 per intervento strategico integrato e sostenibile recupero borghi; € 1.354.109 per intervento sulle frane in località Nuocerano (o Noce Grande), contrada Acquaviva e contrada Fatticce.

SAN GIOVANNI LIPIONI: € 140.000 per intervento strategico integrato e sostenibile recupero borghi.

SAN SALVO: € 2.300.000 per la realizzazione di due rilanci sull'acquedotto Fara-Casoli-Vasto-S.Salvo; € 1.000.000 per interventi di riefficientamento reti idriche e riduzione perdite nel comprensorio di San Salvo; € 400.000 per la realizzazione di una condotta idrica di collegamento fra il potabilizzatore ed il serbatoio di San Salvo.

SCERNI: potenziamento dell'impianto di depurazione (vedi Castiglione Messer Marino).

SCHIAVI DI ABRUZZO: € 140.000 per intervento strategico integrato e sostenibile recupero borghi.

TORREBRUNA: € 140.000 per intervento strategico integrato e sostenibile recupero borghi.

VASTO: € 800.000 per completamento e consolidamento del costone orientale Piazza Marconi - Loggia Amblingh; € 300.000 per la chiesa di S. Maria di Pennaluce; € 60.000 per Palazzo D'Avalos; € 15.000.000 per collegamento Porto di Vasto; € 625.000 per realizzazione, ammodernamento e riqualificazione del sistema regionale delle autostazioni/impianti/aree a servizio del TPL per lo scambio modale gomma – gomma e gomma –ferro (L'Aquila - Teramo, Mosciano S. Angelo, Vasto, Avezzano, Pescara, Lanciano, Montesilvano)

