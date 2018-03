Caos Centrodestra Molise: In pole position di nuovo Sciulli, probabile punto di sintesi delle varie anime

Il centrodestra potrebbe non aver chiuso la partita. Infatti è di queste ore la notizia che la coalizione potrebbe ripensare al nome del candidato presidente per le regionali del 2018. L'obiettivo dovrebbe essere quello di trovare l'unità per una grande coalizione.

Per questo motivo , da fonti accredidate, torna con forza alla ribalta il nome del presidente dell'Anci e sindaco di Pescopennataro Pompilio Sciulli. Un giovane, avvocato, dinamico ma con esperienza di amministrazioni. Ha 40 anni, è sindaco di un comune di un'area disagiata , Pescopennataro IS,da quando ne aveva 25 quindi unisce insieme freschezza ed esperienza. Da quando è presidente dell'Anci tutte le proposte che fa per i comuni italiani vengono accettate all'unanimità.

E cosa che dovrebbe tranquillizzare gli elettori Sciulli non è un appartenente al partito del salto della quaglia ma è stato sempre coerente agli ideali del centrodestra. Il tempo stringe e quindi questo nome torna con forza sulla scena politica e probabile punto di sintesi delle varie anime del centro destra con un forte sostegno della società civile,benvisto anche dagli apparati politici romani