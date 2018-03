San Marino-Olympia Agnonese 0-1 La squadra sannita espugna il monte Titano.#Stiamouniti

Domenica 18-3-2018 la squadra Agnonese sale in quel di San Marino, carica per la eccellente vittoria casalinga contro la prima in classifica , nel turno precedente. Il San Marino ben messo in classifica se la gioca in tranquillità. L'Olympia scende in campo con in panchina il secondo Dell'Oglio perché Mister Di Meo ha ricevuto due giornate di squalifica per intemperanze, nel precedente incontro contro il Matelica, nei confronti del proprio pubblico.

Giornata uggiosa, scarsa presenza di pubblico amico, di contro numerosissimi al seguito della squadra Agnonese. Terreno di gioco perfetto, inizio di gioco pimpante, ambedue le squadre ben coperte in difesa, si lotta a centrocampo. Svolta della partita al 28*, guizzo bruciante dell'ottimo Santoro che guadagna il fondo e crossa a centro , sbuccia Nijang, si trova pronto però Ceria che all'altezza del disco di rigore, infila la palla in rete.

Timida la reazione del San Marino, la squadra ospite non le permette di avvicinarsi a Faiella e non disdegna azioni di rimessa. Il tempo si chiude senza azioni di rilievo. Al rientro in campo il San Marino rientra determinato a ribaltare il risultato. Si dimostra padrona del campo , si scontra però contro il muro della squadra Agnonese che si difende alta senza provocare pericoli per la propria porta. Comunque il portiere Faiella non è stato impegnato severamente, la difesa si comportava ottimamente sia per le dispozioni di Dall'Oglio che per gli ordini imperiosi impartiti dagli spalti da Mister DiMeo. Il punteggio alla fine poteva essere anche più rotondo se Di Stefano non avesse fallito la facile occasione procuratosi davanti al portiere del San Marino , calciando alto. La partita si chiude con il punteggio di 1a 0 per la squadra ospite. Ottimo colpo dell'Olympia, tre punti preziosissimi, non era scontato. Bravi, la strada imboccata è quella giusta. Avanti così #stiamouniti# senza sbavature!