Agnone (IS):Formazione della cultura della legalità: Capitan Proietti sale in cattedra, incontra gli studenti dell’Istituto Tecnico “Leonida Marinelli.

Nell’ambito dei contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura alla legalità, prosegue il ciclo di incontri con gli studenti degli istituti scolastici ubicati sul territorio della provincia, così come predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia. A salire in cattedra in questa circostanza, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Agnone, Capitano Christian Proietti, che ha incontrato circa una cinquantina di studenti appartenenti all’Istituto Tecnico “Leonida Marinelli”, tenendo una conferenza sui temi inerenti la legalità, i problemi della droga, l’alcolismo, l’educazione stradale, il bullismo e del cyberbullismo, e facendo inoltre conoscere quali sono i compiti dell’Arma dei Carabinieri e le modalità di arruolamento. L’incontro ha suscitato un particolare interesse da parte di docenti e studenti, che hanno formulato numerose domande sugli argomenti trattati e hanno potuto percepire la vicinanza dell’Arma ai problemi del cittadino e in specie al mondo giovanile. L’iniziativa, che ha avuto un grande successo tra gli studenti, sarà riproposta anche nel mese di aprile quanto il Comando Compagnia aprirà le porte agli studenti per mostrare dal vivo come operano i Carabinieri.