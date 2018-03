Frosolone (IS): 40enne arrestato dai Carabinieri per reati contro la persona e il patrimonio.

Nel fine settimana i Carabinieri della Stazione di Frosolone, hanno arrestato un 40enne, residente a Roma, sul quale pendeva un ordine di carcerazione relativo ad un cumulo di pene per una serie di reati che vanno dalla ricettazione agli atti persecutori, dalla minaccia aggravata alle lesioni personali aggravate ed altri reati contro la persona ed il patrimonio, tutti commessi nella capitale. I militari isernini lo hanno rintracciato, dopo alcuni appostamenti presso l’abitazione di un suo familiare, ubicata in una zona rurale del comune di Frosolone, dove il ricercato si era nascosto dopo essersi reso irreperibile dal luogo di residenza. L’uomo è stato fermato ed accompagnato in Caserma e dopo le formalità di rito trasferito presso la Casa Circondariale di Isernia, dove dovrà scontare il cumulo di pene pari a cinque anni di reclusione.