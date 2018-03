I liceali agnonesi finalisti al concorso nazionale Webtrotter-Il giro del mondo in 80 minuti

Ancora una volta l’istituto omnicomprensivo “G. Paolo I “ di Agnone riceve delle gratitudini partecipando a concorsi nazionali. Questa volta ha visto la partecipazione di quattro squadre di alunni e alunne delle classi prima ,seconda e terza secondaria di secondo grado. Sto parlando del progetto Webtrotter-Il giro del mondo in 80 minuti- una gara basata sulla ricerca intelligente di dati e informazioni in rete ossia la classica “ricerca scolastica”, che da sempre costituisce un fondamentale momento di formazione, utilizzando sia discipline umanistiche che scientifiche. Il progetto è organizzato dall’ AICA, Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, con sede in Milano, assieme al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in particolare con la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica. Il tema di questa edizione è "Culture e curiosità dal mondo".

L’obiettivo del progetto è quello di stimolare la formazione ad un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali, le cui potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico, critico e consapevole da parte dell’alunno/a. Fermo restando che l'obiettivo è di natura culturale, il progetto Webtrotter ha un carattere giocoso; una sfida su quesiti assolutamente non banali, volti a destare curiosità e interesse nei ragazzi, spingendoli alla scoperta di strumenti e risorse informative disponibili attraverso un qualunque computer connesso ad internet.

Le squadre che hanno partecipato alla prova demo e alla prova di qualificazione il 7 marzo sono state quattro di cui due al liceo scientifico e due all’istituto tecnico. Ogni squadra ha avuto un docente referente:

prof.sse Patrizia Caroli e Di Iorio Emiliana per l’ITIS mentre prof. Sebastiano Giuseppe e prof.ssa Camperchioli Rita ( referente di Istituto) per il liceo Scientifico.

Le squadre hanno riportato un buon punteggio nella classifica generale di tutte le squadre nazionali e la squadra seconda Liceo con referente prof. Sebastiano Giuseppe si è classificata alla gara finale che si terrà il 22/03/2018.

Come referente di Istituto del progetto mi ritengo abbastanza soddisfatta perché avendo proposto la gara per la prima volta, gli alunni hanno dimostrato serietà, capacità ma soprattutto voglia di mettersi in gioco e in competizione con altri ragazzi/e a livello nazionale. Un grazie al Dirigente scolastico dott.ssa Tonina Camperchioli e al DSGA dott.ssa Marcovecchio Maria Rosaria che ci hanno sostenuto e calorosi auguri alla squadra che dovrà ancora gareggiare.

Prof.ssa Rita Camperchioli