Isernia-Filomena Calenda consigliere comunale di minoranza ADERISCE al gruppo misto

Filomena Calenda consigliera di minoranza al comune di Isernia lascia Forza Italia e aderisce al gruppo misto. La sua dichiarazione:

"Dopo un lungo periodo di riflessione sono giunta alla conclusione di INTERROMPERE il mio percorso politico con Forza Italia ed aderire al Gruppo Misto presso il Comune di Isernia

Decisione da me sofferta per certi versi,DOLOROSA perchè si chiude un'esperienza durata anni; In cui ho vissuto entusiasmanti sfide AMMINISTRATIVE dove mi sono BATTUTA con sacrificio e dedizione!!"