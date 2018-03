Molise-Maltempo disagi alla circolazione, scuole chiuse in alcuni comuni

Così come annunciato dai meteorologi la neve è tornata in Molise. Un’intensa bufera nevosa è in atto in gran parte della regione a partire da una quota di 400/500 metri. Precipitazioni abbondanti in Alto Molise, Capracotta, Vastogirardi, Pescopennataro, Agnone, anche a Campobasso Disagi alla circolazione, mezzi spazzaneve in circolazione. Alcuni Comuni hanno comunicato la sospensione delle attività didattiche.

Lista scuole chiuse:

Frosolone: "Vista l'improvvisa precipitazione nevosa, considerate le avverse condizioni metereologiche su tutto Il territorio comunale, il Sindaco ordina per oggi 21 marzo la chiusura delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Frosolone."

Macchiagodena

Morrone del Sannio

Torella

Ripabottoni

Video e foto:Agnone Contrada San Quirico