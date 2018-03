Previsioni del tempo Molise

Previsioni Meteo in Molise

Mercoledì: al mattino, instabilità con precipitazioni sparse anche a carattere nevoso oltre i 500-700 metri. A seguire rapido miglioramento del tempo sul settore più occidentale, in estensione nel corso del pomeriggio anche al resto del territorio regionale. Dalla sera, nuovo peggioramento dal settore costiero in traslazione verso il Molise centrale con precipitazioni intermittenti, nevose oltre i 400-500 metri. Parzialmente nuvoloso in provincia di Isernia ad esclusione delle aree dell’alto Molise dove è attesa ancora instabilità e brevi nevicate. Ventilazione sostenuta da nord-ovest. Temperatura in decisa diminuzione.

Giovedì: poco o parzialmente nuvoloso su ovest Molise, mainarde, Volturno ed isernino con ampi spazi soleggiati. Nubi più compatte altrove con deboli precipitazioni che assumeranno carattere nevoso oltre i 400-500 metri. La fenomenologia si presenterà anche di moderata intensità sulle aree frentane e tra Roccavivara, Castelmauro e Montecilfone. Ventilazione sostenuta. Temperatura in ulteriore diminuzione

Ph Hakim Salem

Agnone ore 6.00