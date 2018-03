Maltempo- Alto Molise- Nella notte autobus di linea sbanda.In mattinata traffico scorrevole, prudenza su strade ghiacciate

Questa notte un autobus di linea che riconduceva a casa i lavoratori delle fabbriche della Val Di Sangro , in prossimità di Guado Liscia ha sbandato a causa del ghiaccio su strada. Intervenuti i Vigili del Fuoco di Agnone e la provincia con uomini e mezzi. L'autobus e' stato riportato in carreggiata. I vigili del fuoco di Agnone riferiscono che al momento la circolazione non presenta intoppi di particolare rilievo, ma richiede prudenza nella guida a causa del ghiaccio.