Regionali, il centrosinistra unito candida Carlo Veneziale

Evidentemente le elezioni regionali di Lazio e Lombardia hanno portato alla decisione definitiva. Nella prima Regione Nicola Zingaretti con l’accordo con Leu è riuscito a mantenere la guida della Regione. Non è stato lo stesso per Giorgio Gori, che privo dell’alleanza con Rosati di Liberi e Uguali, non ha sfondato e non è riuscito ad entrare nel punto più alto del Pirellone.

Seguendo queste due recenti esperienze il Pd di Martina e Orfini ha deciso che anche in Molise dovesse essere fatta sintesi. Ed è per questa ragione che Paolo di Laura Frattura e Roberto Ruta hanno fatto un passo indietro entrambi.

La coalizione che, si presenterà unita alle elezioni regionali del Molise, sarà guidata da Carlo Veneziale. Che rappresenterà sia il Pd che Molise 2.0. Niente da fare per chi in una domenica fredda di febbraio, a una settimana dalle elezioni politiche, aveva tentato di farsi nominare dalla coalizione dei 1300. Niente da fare nemmeno per chi pensava che fosse un diritto del presidente della Regione in carica di essere ricandidato e mandato a casa, eventualmente, dai cittadini molisani.

Ma chi è Carlo Veneziale: rappresenta in tutto e per tutto la continuità con la Giunta Frattura. Quindi cambierà solo il capitano ma non certo la visione di insieme del modo di fare politica. E’ assessore alle attività produttive da quando Michele Petraroia, a metà XI legislatura ha rimesso il mandato e si è schierato con l’opposizione in consiglio regionale.

Carlo Veneziale è nato a Napoli il 19 febbraio 1969 . Sposato con Fiorenza e padre del piccolo Camillo, da sempre vive a Isernia dove lavora. Si è laureato in Economia e Commercio nel 1993, presso l’Università Federico II di Napoli, discutendo una tesi su «Imprese pubbliche e politiche diprivatizzazione». Di professione è Agente Generale di Assicurazione per un importante gruppo assicurativo dal 1996. È inoltre iscritto all’albo dei promotori finanziari, è stato iscritto all’albo dei mediatori creditizi e all’albo degli agenti in attività finanziaria ed ha svolto numerose docenze in corsi di formazione e alta formazione professionale in ambito assicurativo. È stato componente del consiglio di amministrazione della Finmolise SpA da settembre 2005 a maggio 2010, componente del consiglio di amministrazione della Finmolise Sviluppo e Servizi Srl da dicembre 2008 ad aprile 2012, nonché Amministratore Unico della stessa Finmolise Spa da settembre 2013 ad agosto 2015.

Ha rivestito varie cariche di partito, tra le quali quella di segretario cittadino e di responsabile provinciale dell'organizzazione dei DS. Nel 2013 è stato candidato nella lista del Partito Democratico alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise,