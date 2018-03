Festività pasquali, religiosità e tradizioni:“Maria tutta nera ce vesctette”.“Incontriamoci al Museo”, organizzato dal MuseC

Isernia, 22 marzo ’18

Le festività religiose, con il loro carico di codici e partecipazione, hanno permeato da sempre la cultura popolare, con l’intreccio tra religiosità e tradizioni che si fa ancor più sentito nel periodo pasquale.

Nel sabato che precede la Settimana Santa l’appuntamento di “Incontriamoci al Museo”, organizzato dal MuseC – Museo dei Costumi del Molise per il 24 marzo alle ore 17.00, non poteva che trattare delle espressioni popolari del dolore per la morte di Cristo con un approfondimento dal titolo evocativo “Maria tutta nera ce vesctette”.

Relatori dell’incontro saranno: Don Massimo Muccillo, vicario Episcopale della Basilica Minore dell’Addolorata, che tratterà delle tradizioni popolari connesse al culto dell’Addolorata prima e dopo l’apparizione di Castelpetroso di cui proprio in questa settimana ricorre il 130° anniversario; Maria Giovanna De Bellonia, studiosa di tradizioni popolari, che porrà l’accento sulle orazioni connesse alla Passione con particolare riferimento a quella del Venerdì Santo recitata a Roccamandolfi; e Maria Cristina Salvatore, esperta di tradizioni popolari, che parlerà dell’uso del costume del lutto nella processione del Venerdì Santo a Campobasso.

Nel corso dell’incontro Paola Mariano si occuperà della lettura di brani sull’argomento.

Come al solito, la trattazione sarà preceduta dalla visita guidata al Museo fissata per le ore 16.00.

Domenica mattina, invece, il MuseC e il suo direttore scientifico Antonio Scasserra saranno ospiti d’eccezione a Fornelli per la diretta del programma di Rai 2 “Mezzogiorno in famiglia”.

In settimana, invece, protagonisti del laboratorio didattico sono stati gli alunni della primaria “Montini” di Campobasso che si sono cimentati nella realizzazione della pupattola della Quaresima.